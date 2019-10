Torneo Clausura: así se definirá la lucha por la permanencia entre San Martín, Boys, UTC y Municipal

Solo restan cuatro fechas para que se conozcan a los dos equipos que dejarán la Liga 1. El riesgo involucra a Pirata FC, San Martín, Sport Boys, UTC de Cajamarca y Deportivo Municipal, mientras Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal disputan el título del Torneo Clausura.

Pirata FC, colero absoluto del acumulado de la temporada, tiene posibilidades matemáticas de salvarse de la baja, pero en la práctica no consigue reaccionar y parece condenado.

San Martín y Sport Boys, en cambio, hacen todo lo posible para dejar la temida zona de descenso y no acompañar a los norteños.

Casi igual de comprometidos están UTC de Cajamarca y Deportivo Municipal, a solo tres puntos de albos y rosados.

Revisa todos los partidos que les quedan a Pirata FC, San Martín, Boys, UTC y Municipal en la recta final del Clausura.

Pirata FC:

Fecha 14: Cantolao vs. Pirata FC

Fecha 15: Pirata FC vs. Municipal

Fecha 16: Ayacucho FC vs. Pirata FC

Fecha 17: Pirata FC vs. UTC

San Martín:

Fecha 14: César Vallejo vs. San Martín

Fecha 15: San Martín vs. Cantolao

Fecha 16: Municipal vs. San Martín

Fecha 17: San Martín vs. Ayacucho FC

Sport Boys:

Fecha 14: Sport Boys vs. Melgar

Fecha 15: Alianza Universidad vs. Sport Boys

Fecha 16: Sport Boys vs. Binacional

Fecha 17: Sport Huancayo vs. Sport Boys

UTC de Cajamarca:

Fecha 13: UTC vs. Ayacucho FC

Fecha 14: UTC vs. Unión Comercio

Fecha 15: Real Garcilaso vs. UTC

Fecha 16: UTC vs. Universitario

Fecha 17: Pirata FC vs. UTC

Deportivo Municipal:

Fecha 14: Municipal vs. Universitario

Fecha 15: Pirata FC vs. Municipal

Fecha 16: Municipal vs. San Martín

Fecha 17: Carlos A. Mannucci vs. Municipal

Liga 1 | Tabla del acumulado: