Torneo Clausura

No la pasa bien. Alexi Gómez no ha tenido un buen año. Pese a que inicios de años llegó al fútbol argentino para sumarse a Gimnasia Esgrima de la Plata, y que arrancó con actuaciones sobresalientes, hoy cierra el año de la peor manera. Según informa la prensa arequipeña, el volante de FBC Melgar, sufrió un fuerte golpe en el rostro y por lo menos no podría ser jugar hasta enero del 2020.

“La “Hiena” Gómez la pasa mal, sufrió un fuerte golpe en el rostro y todo indica que hay una fractura. Se evalúa la situación, Estaría fuera de las canchas por tres meses”, señaló el medio arequipeño Los Deportivos.

Esta temporada, Gómez ha completADO 18 partidos con la camiseta de Melgar, siendo titular en once ocasiones. Sin embargo, no juega un partido de manera oficial desde el mes de setiembre.

El ex volante de Universitario de Deportes, llegó en marzo de este año hasta Arequipa. Tras un breve paso por varios equipos del extranjero. Atlas de México, Minessota United de Estados Unidos y Gimnasia de Argenrtina fueron los clubes por los que pasó la Hiena entre el 2017 y 2019,