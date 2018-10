'Toñito' Gonzales renunció a Sport Rosario y no jugará contra Universitario

Este martes, Universitario de Deportes podría dar un paso importantísimo en su lucha por no perder la categoría: recibe en casa a Sport Rosario y de ganarle le estaría sacando seis puntos de ventaja a un rival directo.

El adversario de turno llegará diezmado a ese encuentro: Antonio Gonzales anunció que dejó de pertenecer al club huaracino por lo que no tendrá que enfrentar al equipo de sus amores.

"He decidido dar un paso al costado por lealtad a la persona que me trajo y ya no está", dijo 'Toñito' en referencia a Fernando Nogara, quien dejó Sport Rosario para convertirse en director deportivo de Real Garcilaso.

"El tema económico también influye. Mis compañeros harán todo lo posible para que el equipo se quede en Primera", añadió el mediocampista.