'Toñito' Gonzáles sobre Troglio: "Le faltó muñeca para manejar al grupo"

Antonio Gonzales tiene ganas de hablar. El ex capitán de Universitario de Deportes lamentó el torneo jugado por su ex equipo a quien lo lleva en el corazón. El 'Toñito' considera que los juveniles cremas debieron tener una base de experimentados a su alrededor que le permitan sentirse más seguros, porque el camarín de Ate es algo especial.

Troglio es un buen técnico, tuvo toda la voluntad de levantar el equipo pero le faltó muñeca para manejar el grupo. Siempre he dicho que en un Universitario debe haber una base de solvencia. Cinco o seis jugadores experimentados que afronten las consecuencias cuando no se dan los resultados. Que hablen siempre. Juan Vargas es líder, nadie discute su calidad, pero no tiene 500 ojos para mirar a todos, expresó Antonio Gonzales quien aseguró que la presencia de José Carranza hubiera sido vital por ser el último estandarte de la institución.

El actual volante de Sport Rosario tiene fe que algún día volverá junto a la camada de jugadores que disputan el torneo con el Canalla de Huaraz. También habló del roche con Pablo Bengoechea en Matute.

Me salió el hinchaje por Universitario de Deportes. Yo saludé al profe Bengoechea en el primer tiempo porque lo tuve en la Selección. Lo conocía de tiempo al igual que Aguirregaray. Además,es una persona mayor que merece mi respeto y admiración, indicó Toñito.

