​Tomás Costa reveló a dónde le gustaría jugar si no sigue en Alianza Lima [VIDEO]

Argentina, Portugal, Rumania, Chile, Uruguay y ahora Perú. Esos son todos los países en los que ha jugado Tomás Costa, volante de Alianza Lima que llegó al club íntimo de la mano de Pablo Bengoechea.

En una reciente entrevista, el volante argentino dijo que él y su familia se sienten muy cómodos en el club de La Victoria y que espera continuar jugando allí. "Me sentí muy cómodo en Perú, la atención de la gente, todos son muy gentiles", expresó en Fox Sports Radio Perú.

"Si tendría la posibilidad de seguir no lo dudaría, salvo que pasen esas cosas que un jugador no puede decir que no", añadió.

Antes de que le pregunten si su partida de Alianza se daría por una cuestión de dinero, el mediocampista explicó: "No sería por un tema económico, sino por eso que se llama tener un lugar en el mundo donde me sentí muy cómodo". "¿Rosario?", le consultaron. "No, Chile. Y no necesariamente en la (Universidad) Católica", respondió raudamente.

En su paso por el vecino país del sur, Costa solo jugó, en dos ocasiones distintas, por la Universidad Católica y tal parece que esa experiencia lo marcó al punto de anhelar querer regresar a territorio chileno.