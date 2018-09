Tomás Costa: "Podemos jugar mejor, pero hacemos lo que nos pide Bengoechea"

¿Alianza Lima gana, pero no gusta? ¿Puede golear, incluso, y aun así no satisfacer el paladar de sus hinchas? En todo caso, ¿qué es jugar bien? Esa fue la pregunta que le hicieron al volante Tomás Costa quien dio a entender que ellos solo siguen las órdenes de Pablo Bengoechea.

"Para mí jugar bien es hacer lo que entrenas durante la semana. Nosotros respetamos la idea del entrenador y nos debemos a él y hacemos lo que nos pide porque sino seríamos unos irrespetuosos. Soy consciente de que podemos jugar mejor, tanto individual como colectivamente", admitió el argentino en "Exitosa Deportes".

"¿Entonces ustedes pueden jugar mejor? ", le hicieron una repregunta al mediocampista. "Claro, porque yo tuve a Mario Salas y yo obedecía lo que él me pedía. Ahora tengo a Pablo Bengoechea y me debo a lo que me pida Bengoechea. No puedo ser irrespetuoso de hacer lo que pienso o me parece", indicó Tomás Costa.

En otro momento de la charla, el volante blanquiazul expresó su admiración por Mario Salas, director técnico de Sporting Cristal, quien lo dirigió en Chile. "Para mí Cristal es el mejor equipo del campeonato, el que mantiene más una gran intensidad en el juego", apuntó. "Alianza tiene las características de su entrenador", sentenció.