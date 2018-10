​'Tigrillo' Navarro no ve campeón a Universitario de Deportes este 2018

No cree en rachas, a pesar de que Universitario de Deportes lleva cuatro partidos ganados de manera consecutiva, el 'Tigrillo' Carlos Alberto Navarro está convencido de que este 2018, la crema comandada por el chileno Nicolás Córdova no levantará una sola copa.

'Y el fútbol es así, de las lágrimas pasas a la alegría. Me refiero a los hinchas. Pero la ‘U’ se ha puesto a tres puntos del líder que es Melgar, que tiene un partido menos (…) Ya los de la ‘U’ están alucinando que pueden ser campeones del Clausura. Con ese fútbol, la ‘U’ la firme no puede ser campeón del Clausura de ninguna manera. Bueno, por lo menos todo hace indicar que no', aseguró el 'Tigrillo' Navarro en el programa deportivo que conduce en Radio Exitosa.

Universitario de Deportes tiene en el frente dos partidos claves de cara a lo que serán sus objetivos hasta fin de temporada, visitará en el Nacional a Sport Boys el fin de semana en un duelo clave por la baja y a mitad de semana recibirá a Sporting Cristal en el estadio monumental, en un choque que podría definir si peleará hasta el final por el Torneo Clausura o se quedará a medio camino.