La terrible confesión de Gabriel Costa sobre su paso por Alianza Lima

Gabriel Costa ha revelado detalles de la dura etapa que le tocó vivir en Alianza Lima, desde su llegada complicada donde no se ganaba a la hinchada hasta el final de sus días con la camiseta blanquiazul y cómo fue que decidió fichar por Sporting Cristal.

Presión de la hinchada

"El 'Topo' Sanguinetti me llevó para Alianza Lima de Perú. Cuando me hablaron en dólares no lo podía creer. Siempre te queda marcado quien está con vos, y mi señora estuvo siempre. Los primeros meses en Perú me rebotaba la pelota. 40.000 personas me chiflaban", contó Gabriel Costa para el portal Garra.

Preocupación familiar

"Mi mujer no podía ir a la cancha porque era durísimo. Salimos campeones, de todas formas. Para el otro campeonato los dirigentes no me querían ni ver. El 'Topo' me bancó a morir, pero me dijo que me quedaba un último partido. Llegué a casa y nos pusimos a llorar con mi señora; no sabíamos qué íbamos a hacer, a dónde íbamos a ir, ella había dejado hasta su trabajo en Montevideo", agregó el actual volante del conjunto chileno.

Finalmente, Gabriel Costa reveló cómo decidió su fichaje por Sporting Cristal: "Terminé yendo a Cristal en 2016 porque me llamó Mariano Soso, el técnico, un tipo que me llegó hasta adentro; con él me iba para la guerra. Es el técnico que quiero tener siempre. Yo estaba negociando con Alianza para renovar y Mariano me convenció: ‘Me voy contigo’, le dije", sentenció el jugador.

