Técnico de Universitario ironiza con la situación de Juan Manuel Vargas

El estratega de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, salió al frente para blindar a Juan Manuel Vargas tras los constantes ataques que recibe el zurdo por la forma física que muestra jornada a jornada y algunas ausencias en los entrenamientos. Técnico chileno asegura que siempre se hablará del 'Loco' por lo que representa en el equipo y también negó cualquier tipo de discusión con el jugador.

Vargas es noticia hasta cuando se levanta y se acuesta

'Juan es noticia hasta cuando se levanta, se acuesta y anda en auto. El otro día me llegaron pantallazos diciendo que yo me agarré con él después del partido con la San Martín pero esa es gente que solo se dedica a desestabilizar. Yo no pude hablar con Vargas porque no hablo con el equipo después del encuentro porque me parece un momento muy errático para hacerlo. Si ganas los jugadores están muy eufóricos y si pierdes muy bajoneados, por lo que cada mensaje puede ser distorsionado', declaró el DT de Universitario de Deportes durante una entrevista a RPP.

Esta mañana un grupo de hinchas merengues llegó hasta el mismo Campo Mar 'U' para exigir resultados positivos desde la próxima fecha, para así Universitario de Deportes se comience a olvidar del tema de la baja hasta el final de campeonato.

'La barra vino muy educadamente, nos preguntaron si podían conversar con el plantel. Normalmente accedemos a esto porque creemos que, cuando se hace con respeto, siempre ayuda. Ellos siempre se han comportado bien con el grupo y nosotros, aunque no podemos evitar que critiquen a algunas personas que trabajan en el club en el lado administrativo', aseguró el estratega de Universitario de Deportes tras el encuentro que tuvieron con parte de la barra crema.