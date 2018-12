Técnico de la selección peruana se pronuncia sobre pase de Manzaneda a Alianza

Cuando Carlos Silvestri asumió el cargo de técnico de la Academia Cantolao en la temporada 2016 decidió que el elenco porteño apostará por un joven de 22 años llamado José Miguel Manzaneda.

Bajo su dirección, Manzaneda encontró su mejor nivel futbolistico, ya que en 28 partidos anotó 10 goles y logró el título de la Segunda División con la camiseta de Academia Cantolao.

Al año siguiente, ya en Primera División siguió en el 'Delfín' en condición de préstamo, debido a que su pase pertenecía a Deportivo Municipal. En esa temporada en 35 partidos anotó 12 goles y le sirvió para ser convocado a la selección peruana absoluta al mando del profesor Ricardo Gareca. Ese logro fue producto de la convicción que tenía José Miguel para jugar producto de la confianza de Silvestri, ya que tras terminar los entrenamientos, el técnico Silvestri hablaba con él.

El 2018 tuvo que regresar a Deportivo Municipal y José Miguel Manzaneda no pudo repetir ese nivel mostrado que lo llevó a la selección peruana. Sin embargo, tuvo en muchas ocasiones un desempeño importante que produjo hace unos días su fichaje a Alianza Lima por dos años.

Por esa razón, EL BOCÓN creyó conveniente hablar con Carlos Silvestri, quien actualmente dirige la selección peruana para que nos hable sobre José Miguel Manzaneda tras su fichaje a Alianza Lima:"

"No sé porque recordaba la vez que lo utilice de volante ofensivo y terminó jugando por fuera. Me acordaba el dialogo ese donde le dije: "Alguna vez haz jugado por fuera y él me responde que nunca. Entonces, le digo que siempre hay una primera vez. Al terminar el entrenamiento me dijo que no pensaba que era tan rápido y le respondí que ahí se quedaba. De ahí empezó a jugar y realmente es un chico para mi llamado a ser un jugador que va a tener mucha participación a nivel de selección. Tiene juego y es un jugador muy inteligente. Además, ha crecido enormemente", dijo Silvestri.

Finalmente, Carlos Silvestri siguió elogiando a José Miguel Manzaneda: "Con Cantolao brilló. En cambio, con Deportivo Municipal tuvo una buena temporada y llega a un club tradicional como Alianza habla de un fútbol de ascenso. Manzaneda es un jugador interesante, muy inteligente para jugar y se acomoda a todos los equipos. Es hábil, puede jugar por dentro o fuera y en ataque desnivela así que para Alianza Lima será un jugador de mucha utilidad. Yo creo que la selección llama a los mejores. Seguramente si Manzaneda está en buen nivel llamará la atención de Gareca".