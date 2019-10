[Actualizada al INSTANTE] Tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Clausura y Acumulado tras empate de Universitario

Tabla de posiciones EN VIVO Torneo Clausura Liga 1 | Este viernes inicia una nueva jornada del Torneo Clausura. Universitario de Deportes es el único líder del certamen, aunque Alianza Lima le sigue muy de cerca y está a tan solo un punto.

Sport Boys no pasó del empate 0-0 con la San Martín, los rosados no supieron aprovechar su localía en el Callao y dejaron pasar la oportunidad de alejarse de un rival directo en la lucha por no descender.

Los cremas tienen una complicada visita a Trujillo para enfrentar a César Vallejo, mientras que Alianza Lima recibe a Carlos A. Mannucci en el inicio de la fecha 12.

Por su parte, Sporting Cristal vence por 3-0 a Pirata FC y se coloca momentáneamente en la punta del torneo junto a Universitario de Deportes con 24 unidades.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así va la tabla acumulada

Partidos y resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura

Viernes 18

Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Binacional 7-0 A. Universidad

Estadio Alejandro Villanueva

Alianza Lima 2-2 Carlos A. Mannucci

Sábado 19

Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)

Ayacucho 1-1 Unión Comercio

Estadio Miguel Grau (Callao)

Cantolao 1-2 Real Garcilaso

Estadio Miguel Grau (Callao)

Sport Boys 0-0 U. San Martín

Domingo 20

Estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal 4-0 Pirata FC

Estadio Segundo Aranda Torres (Huacho)

D. Municipal 0-0 UTC

Estadio Mansiche (Trujillo)

U. César Vallejo vs. Universitario

Lunes 21

Estadio Huancayo

8:00 p.m. | Sport Huancayo vs. FBC Melgar