Steven Rivadeneyra se pronunció sobre su posible llegada a Alianza Lima

Steven Rivadeneyra. Ese nombre suena con insistencia en los predios de Matute como posible fichaje de Alianza Lima para la temporada 2019. ¿Es inminente la llegada del todavía portero de Deportivo Municipal a tienda victoriana? ¿Será el que le pelee el puesto a Leao Butrón?

Consultado sobre ese tema, Rivadeneyra aclaró los rumores: "No he conversado con ningún club", zanjó.

"Estoy enfocado en mi trabajo diario, en esforzarme en cada entrenamiento para así llegar de la mejor manera a los partidos, quiero cerrar el año logrando grandes cosas con Deportivo Municipal", declaró para la página web del club edil.

Pese a las notas periodísticas que lo dan como bolo fijo en el plantel blanquiazul para el año que viene, Steven Rivadeneyra no se marea y asegura que la prioridad la tendrá Deportivo Municipal. ¿La razón? No olvida que lo supieron esperar cuando estaba lesionado.

"La verdad que no me desconcentra lo que pueda salir en la prensa, pero por este medio quiero aclarar que no he conversado con ningún club, mi contrato vence a fin de año y yo quiero seguir en Municipal, ellos tendrán la primera opción. Estoy muy agradecido con los directivos que confiaron en mí, a comienzos de año yo tenía una lesión y me supieron esperar, eso lo valoro mucho", señaló el nuevo deseo de Alianza Lima.