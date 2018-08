¿Jugador de Municipal quiere defender los colores de Alianza Lima?

Hace unos días, Alianza Lima mediante un documento anunciaba que empezaría a negociar con algunos jugadores de Deportivo Municipal pensando en la próxima temporada. Sin embargo, uno de los jugadores mencionados en dicho oficio asegura que nadie le comunicó alguna oferta y por ahora solo está mentalizado en hacer un buen Torneo Clausura con los 'ediles'.

Nos referimos al portero, Steven Rivadeneyra, quien admitió que no se ha comunicado con nadie, pero que le gustaría llegar a un club grande como Alianza Lima.

"Me comentaron a raíz de la carta que salió, no me he comunicado con nadie, quiero hacer un buen Clausura con Municipal, tengo contrato hasta fin de año, solo Dios sabe lo que vendrá. A cualquier jugador le gustaría ir a un equipo grande", señaló a radio Ovación el golero de la 'Franja'.

Steven Rivadeneyra se proyecta en el Clausura

El arquero de Deportivo Municipal piensa en hacer un gran torneo en la última parte del año y elogió los refuerzos que llegaron al cuadro dirigido por el 'Chino' Rivera.

"Los refuerzos que han venido son interesantes, vamos a dar que hablar con el trabajo que hacemos. Queremos manejar mejor los partidos en altura, tenemos varias salidas en el Clausura", sentenció.

