Sporting Cristal y las cinco claves de la primera final del Torneo de Verano

Sporting Cristal supo manejar, en el primer tiempo, los 3.259 msnm. en su visita al centro del país y Sport Huancayo no fue el 'matador' que hacía respetar la casa. La ida de los play off del Torneo de Verano quedó igualado en todo sentido: un tiempo para cada equipo, errores que no fueron bien aprovechados y desesperación, desde la zona técnica (ello explicaría la expulsión del 'Comandante'. Lo cierto, es que rojos y celestes tienen una semana para corregir fallas y cerrarlo en Lima.

Por: Adriana Barrantes

@Adbarrantesg

1. Ocasiones de peligro

Como toda final debe jugarse al filo de la 'navaja' y de las tarjetas. Tanto a Sport Huancayo y Sporting Cristal regalaron un buen espectáculo a sus hinchas, con ocasiones de gol en ambos arcos y se repartieron los tiempos. Los primeros 45' se tiñeron de celeste, quienes salieron decididos a 'vacunar' a los locales y su presión se vio recompensada a los 38' cuando Gabriel Costa le rompió el arco a Joel Pinto, tras una gran jugada colectiva. Sin embargo, en el complemento, el 'Rojo Matador' metió a la visita en su campo y la forzó a cometer errores, precisamente por una mano de Cazulo es que Carlos Neumann iguala las acciones.

2. Goleadores desaparecidos

En la previa se habló mucho del duelo aparte que tendrían los goleadores de Sport Huancayo y Sporting Cristal, Carlos Neumann y Emanuel Herrera, respectivamente, sin embargo en la ida de la final del Torneo de Verano, los goleadores no aparecieron. Las defensas cerraron bien sus líneas y controlaron al paraguayo y argentino y no les dieron espacio suficiente para que compliquen a sus arqueros. En el caso de Neumann, se podría decir que va 'ganando' el mano a mano porque pudo mojar (de penal), mientras que 'Ema' se quedó con las ganas y espera que en Lima la historia cambie.

3. Partido inteligente

Sporting Cristal sabía que sería un partido duro, peleado y de pierna fuerte, en tal sentido el técnico Mario Salas planteó un once y esquema inteligente que le permita quedarse con el triunfo o en el peor de los casos, regresar a Lima con un empate, y su prometido se cumplió. El "Comandante" mandó a sus soldados a no complicarse: momento de reventar el balón, sin 'roche' se botaba. Si Sport Huancayo daba espacios, se salía jugando y tocando, desesperando al rival. Y si había que guapear al "Rojo Matador", se hacía. Los cerveceros rescatan el 1-1 conseguido en La Incontrastable, pues en la vuelta parten como favoritos.

4. Replanteo del 'Matador'

Si Sporting Cristal adormeció al 'Rojo Matador' el primer tiempo, el descanso fue vital para Sport Huancayo y Marcelo Grioni, pues en el complemento, no dejó respirar a los celestes con tranquilidad. Los cambios del argentino le dio un nuevo aire a los locales y la inclusión de Marcio Valverde (60') cambió el duelo. El volante le dio mayor peso ofensivo al cuadro huancaíno y puso contra las cuerdas a los cerveceros que no supieron como cortarle los circuitos. Precisamente, en los descuentos, Marcio pudo marcar el 2-1, pero su disparo de tiro libre remeció el travesaño de Patricio Álvarez.

5. Para cualquiera

Con el 1-1 el partido se abrió y tanto Sport Huancayo como Sporting Cristal dejaron espacios para la contra. Mientras que el "Rojo Matador" lo intentada por el juego aéreo y remates fuera del área (el 'Pato' volvió a tener malas salidas en los cortes), los cerveceros lo buscaron en el contragolpe y las salidas rápidas por las bandas. Ambos asomaron, pero el marcador no se movería más y del susto no pasaron. El resultado está para cualquiera, el punto de quiebre del rival deberá ser encontrado por Salas y Grioni para este sábado.

