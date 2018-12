Sporting Cristal y la fecha en la que iniciarán los fichajes para el 2019

Durante las última semanas en La Florida, los teléfonos retumbaron en más de una ocasión para descartar miles de informaciones que se generaron en torno a la continuidad del técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, o una posible partida de Emanuel Herrera al Atlético Nacional el 2019.

En este escenario, Carlos Benavides, gerente general de Sporting Cristal, público un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que despeja la duda de miles de hinchas celestes sobre el futuro deportivo del club para el próximo año.

"Hasta después de terminado el año deportivo no hablaremos nada que no sea la final y el objetivo 2018. A los que tengan preguntas, quieran explicaciones o declaraciones públicas o respuestas inmediatas por ahora no las encontrarán. Juguemos la final junto", redactó el directivo de Sporting Cristal.

Desde Chile informaron que la directiva celeste extendió el contrato de Mario Salas hasta el 2021 y aumentó la cláusula de salida a 400 mil dólares como indica el medio mapochino CDF.

En tanto que ninguna oferta formal ha llegado por Emanuel Herrera y la directiva de Atlético Nacional descartó haberse reunido con sus pares celestes durante su estadio la semana pasada en el amistoso jugado en el estadio Alberto Gallardo y que terminó con triunfo paisa (1-2).

