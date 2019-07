Sporting Cristal vs. Zulia | El increíble estado físico del arquero venezolano | VIDEO

Sporting Cristal visita a Zulia de Venezuela por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La curioso del encuentro es el estado físico del arquero local. José Leonardo Morales de 41 años, presente un evidente sobrepeso, pese a ello se ha mostrado rápido y seguro en el arco de su equipo.

Como es sabido, debido al mal momento económico de Venezuela, Zulia no cuenta con todos los recursos necesarios para poder presentarse. En muchas zonas de la ciudad de Maracaibo no hay energía eléctrica ni agua. Además, deben 1 millón de dólares y no disputan un partido desde hace más de un mes.

