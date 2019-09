Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO vía Gol Perú por la Liga 1 del Torneo Clausura

Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE juegan este sábado por la Fecha 9 de la Liga 1 Torneo Clausura en el estadio Héroes de San Ramón desde las 15:30 horas y con transmisión de Gol Perú. Sigue el minuto a minuto, incidencias, goles, resumen, entrevistas y resultado del choque entre los rimenses y el siempre difícil 'Gavilán del Norte'.

Los celestes llegaron a Cajamarca convencidos de meterse en la pelea por el título del Torneo Clausura en un choque de equipos con nuevo comando técnico. Por los rimenses estará Manuel Barreto, que ya debutó la fecha anterior, y al frente el UTC que no tendrá a Gerardo Ameli pero sí a Edwin Arévalo, quien asumirá de forma interina.

Sporting Cristal vs. UTC marcará un punto importante para los celestes en la carrera por alcanzar el título del campeonato, pues está a solo un punto de Binacional, por lo que esta victoria lo podría mantener primero en la Tabla acumulada y desde ahí pelear por un cupo a las semifinales.

Sporting Cristal llega de un cambio en el comando técnico y con una reciente victoria ante Ayacucho FC, en el Alberto Gallardo. Esta inyección de motivación será crucial para mantener el ritmo los 90 minutos en el gramado cajamaquino, especialmente por la altura.

Mientras que en el 'Gavilán del Norte', tras la salida de Franco Navarro, esperan conseguir su primera victoria en Torneo Clausura, en el que marchan últimos con dos puntos y algo complicados con la zona de descenso. Con la ventaja de estar en casa, el plantel cajamarquino espera quedarse con los tres puntos de la fecha.

El cuadro rimense sabe que debe asegurar el triunfo de visita para mantenerse líder en el Tabla acumulada, pero también porque le permitirá ascender temporalmente al primer lugar de la Tabla del Clausura. Más allá del resultado que termine el Universitario vs. Alianza Lima, esos tres puntos en Cajamarca le podría permitir quedarse a uno o tres puntos del que resulte ganador del clásico.

Sporting Cristal vs. UTC: posibles alineaciones



Sporting Cristal: P. Álvarez; J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes; J. Cazulo, H. Calcaterra, M. Távara, F. Pacheco, C. Gonzales; C. Palacios.

UTC: Delgado, J. Segura, J. Estada, F. Tojas, G. León, G. Martínez, O. Reyes, R. Campodónico, S. Almirón, J. Deza, J. Quintero.

Sporting Cristal vs. UTC | Precio de las entradas



Norte y sur: S/ 15

Oriente: S/ 20

Occidente: S/ 25

Butacas Occidente: S/ 30

Sporting Cristal vs. UTC | Aquí se jugará el partido