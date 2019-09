Sporting Cristal vs. UTC: alineaciones confirmadas para el duelo entre celestes y cajamarquinos por el Clausura

Sporting Cristal sale a tomar el Héroes de San Ramón. El equipo rimense visita hoy (15:30 horas) a UTC , con la consigna de quedarse con los tres puntos para no ceder terreno en la pugna por la punta del Torneo Clausura.

Los celestes tendrán al frente a un equipo que está atravesando una gran crisis deportiva, pues no gana hace nueve partidos y es el colero absoluto, un presente que podría terminar por complicarlo con el descenso a finales de temporada.

Para frenar este descalabro, el club despidió a Franco Navarro del cargo de DT y contrató en su lugar al argentino Gerardo Ameli, quien hoy hará su debut en la dirección técnica tras desligarse del Antofagasta de Chile

Manuel Barreto fiel a su apuesta

Por los cerveceros, Manuel Barreto no podrá contar con Jesús Pretell y Johan Madrid. El joven volante de contención sufrió un desgarro, mientras que el lateral derecho quedó fuera de la convocatoria por triple amonestación (suspendido). Ante estas ausencias, Edinson Chávez entrará al once titular en la defensa. Y en la ofensiva, Christian Ortiz volverá a ser el conductor del ataque.

Arriba, el equipo mantendría el mismo tridente ofensivo que le viene dando frutos, conformado por Christofer Gonzales, Fernando Pacheco y el uruguayo Cristian Palacios.

Sporting Cristal vs. UTC: Alineaciones confirmadas

UTC: E. Delgado, J. Estrada, F. Rojas, J. Segura, F. Léon, R. Campodónico, B. Guevara, G. Martínez, J. Deza, J. Quintero y S. Almirón.

Sporting Cristal: P. Álvarez, E. Chávez, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes, J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Ortiz, F. Pacheco, C. Gonzales y C. Palacios.