​Sporting Cristal vs. Unión Comercio | Miguel Carranza marcó tremendo golazo de larga distancia | VIDEO

Miguel Carranza marcó tremendo golazo de larga distancia en el segundo tiempo del Sporting Cristal vs. Unión Comercio y puso en ventaja nuevamente a los locales sobre el elenco celeste en la fecha 4 del Torneo Clausura.

Video | Gol Perú

Jugador de Unión Comercio consiguió el desequilibrio ante Sporting Cristal a los 55 minutos, cogió el balón en el borde del área y sacó un remate de derecha imposible para el 'Pato' Álvarez. El volante provinciano levantó la mirada y la terminó clavando en el ángulo de la portería rimense. El cuadro de Claudio Vivas buscó la reacción de inmediato, pero el orden de la primera línea roja detuvo todos los intentos.

Alineaciones confirmadas

Unión Comercio: R. Ruíz, L. Garro, E. Rentería, C. Dávila, H. Ángeles, N. Marcos, J. Morales, C. Adrianzén, M. Velarde, G. Di Vanni y G. Gularte.

Sporting Crsital: P. Álvarez, G. Chávez, O. Merlo, R. Revoredo, N. Loyola, H. Calcaterra, J. Pretell, C. Ortiz, M. Távara, C. Gonzales, C. Palacios

