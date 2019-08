Sporting Cristal vs. Unión Comercio: Alineaciones confirmadas para el duelo de la fecha 4 del Torneo Clausura

Despues de tiempo, Sporting Cristal vuelve a tener hoy la oportunidad de trepar al primer lugar del Torneo Clausura, cuando enfrente esta tarde (1:30 p.m.) a un necesitado Unión Comercio.

Con seis unidades en su haber, el cuadro del Rímac viene entonado luego de ganar en la última fecha a Sport Boys por 4 a 2, por lo que esperan salir airosos de Moyobamba.

Alineaciones confirmadas

Unión Comercio: R. Ruíz, L. Garro, E. Rentería, C. Dávila, H. Ángeles, N. Marcos, J. Morales, C. Adrianzén, M. Velarde, G. Di Vanni y G. Gularte.

Sporting Crsital: P. Álvarez, G. Chávez, O. Merlo, R. Revoredo, N. Loyola, H. Calcaterra, J. Pretell, C. Ortiz, M. Távara, C. Gonzales, C. Palacios

CAMBIOS URGENTES

El equipo de Claudio Vivas llega con dos bajas importantes en el once inicial: Johan Madrid y Jorge Cazulo; además de la ausencia de Christopher Olivares, Carlos Lobatón y Edinson Chávez, quien sufrió una sobrecarga muscular en el último entrenamiento.

Vivas tiene claro que Jesús Pretell ocupará el lugar de Jorge Cazulo. Asimismo, las ausencias de Madrid y Chávez -ambos laterales por el sector derecho- abre la posibilidad al técnico de enviar a Gianfrano Chávez por ese lado y jugar con Omar Merlo y Renzo Revoredo en la zaga defensiva.

Sin embargo, cabe la posibilidad de improvisar con Fernando Pacheco de lateral derecho, una posición no habitual para el atacante.//