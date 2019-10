Sporting Cristal vs. Real Garcilaso EN VIVO ONLINE vía Gol Perú por fecha 10 de la Liga 1

Sporting Cristal vs. Real Garcilaso EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1, este domingo 6 de octubre, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol Perú. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Sporting Cristal continuará con su lucha por alcanzar el primer lugar -que ahora le pertenece a Universitario-, cuando reciba a Real Garcilaso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs. Real Garcilaso: horarios del partido

México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Chile - 1:00 p.m

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

El compromiso que tendrá Sporting Cristal -y la jornada en sí- se desarrolla previo a la fecha FIFA, en la que la selección peruana disputará dos duelos amistosos. Y debido a esta situación, el elenco rimense no podrá contar sus convocados al equipo mayor, Patricio Álvarez y Christofer Gonzales.

Sporting Cristal sí tendrá disponible a los futbolistas considerados en la selección peruana Sub 23, para los choques amistosos frente a Colombia, con miras al Torneo Preolímpico Sudamericano de 2020.

Sobre esta situación que ha perjudicado a Sporting Cristal, el entrenador Manuel Barreto se manifestó en conferencia de prensa e invitó a analizar si era conveniente fichar jugadores, habituales en la selección.

"Hay jugadores que se pierden el 30 por ciento de partidos con sus clubes . Después los clubes tendrían que evaluar si les conviene o no contratar jugadores de selección si sigue esta medida. Es un tema muy profundo", dijo Barreto.

"Por supuesto que a todos les gusta estar en la selección, pero pienso que también les gustaría jugar este partido con su equipo. Se pierde de vista un poco al hincha que quiere ver jugar a su equipo titular. Después uno es perjudicado y eso no debería ser", añadió.

Sporting Cristal (3° con 17 puntos), se presentará tras el empate a uno ante UTC en Caajamarca. El cuadro celeste está obligado a ganar para presionar a Universitario (1° con 22), que chocará en la tarde del domingo con Sport Boys.

Real Garcilaso viene de cortar una racha de cinco encuentros sin ganar, con la goleada de 4-0 frente a Sport Boys. El conjunto cusqueño es decimoquinto con 7 unidades.

"Va a ser un lindo encuentro, jugar contra un club grande motiva y esperemos hacer un gran partido, y lograr el triunfo. Cristal tiene un gran equipo", anticipó Alexis Cossío, de Real Garcilaso, en entrevista en Radio Ovación.

Sporting Cristal vs. Real Garcilaso: ¿dónde se ubica el estadio?