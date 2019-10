Sporting Cristal vs- Pirata FC: alineaciones confirmadas para el partido en el Alberto Gallardo por la fecha 12

Sporting Cristal tiene la oportunidad de ponerse en la cima del Clausura si derrota a Pirata FC en el estadio Alberto Gallardo. Con los tres puntos en el bolsillo, y una mejor diferencia de goles, el equipo de Manuel Barreto podría superar a los cremas (24 puntos) que juegan por la tarde en Trujillo.

Sporting Cristal con bajas y altas

Para el duelo de hoy, como se anticipó en la previa, celestes no contarán con cuatro de sus principales titulares: Christian Ortiz, Martín Távara, Horacio Calcaterra y Cristian Palacios.

Para suplir las bajas, la ‘Muñeca’ Barreto mandaría a Pretell, Lobatón, Olivares y ‘Canchita’ Gonzales, quien retorna después de haber jugado dos amistosos con la selección peruana. Así, Cristal saldrá a vencer y trepar a la punta, a la espera de lo que haga Universitario.

Sporting Cristal vs. Pirata FC: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, O. Merlo, G. Chávez, J. Céspedes, J. Cazulo, J. Pretell, C. Lobatón, F. Pacheco, C. Gonzales y C. Olivares.

Pirata FC: V. Ulloa, R. Andía, G. Echeandía, J. Valoyes, N. Raguso M. Palomino J. García J. Aguirre, M. Ramírez, A. Cueto y L. Tejada.