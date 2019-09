​Sporting Cristal vs. Municipal | Cazulo quedó en ridículo y se comió huacha de Rabanal | VIDEO

SIGUE EN VIVO Sporting Cristal vs. Municipal | Jorge Cazulo quedó en ridículo en los primeros minutos del duelo entre Sporting Cristal y Municipal, el rimense se comió una huacha de Eduardo Rabanal.

Video | Gol Perú

Manuel Barreto debuta como técnico de Sporting Cristal ante un cuadro complicado como lo representa Municipal en casa. DT celeste buscará la posesión del balón y presionar en campo rival. Por su parte, en tienda 'edil' la realidad es dramática, los futbolistas se rehusaron a entrenar a modo de protesta por los dos meses sin recibir su sueldo (no solo jugadores, sino cuerpo técnico, equipo médico y utileros, quienes no cobran hace tres meses).

Sporting Cristal vs. Municipal | Así formaron

Deportivo Municipal: S. Rivadeneyra, E. Rabanal, D. Cabrera, A. Zela, A. Torres, C. Flores, A. Torres, R. Buitrago, P. Larrauri, J. Bogado y M. Succar.

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes, H. Calcaterra, J. Cazulo, C. Gonzales, C. Palacios, C. Ortíz y C. Olivares

