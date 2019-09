HOY | Sporting Cristal vs. Municipal EN VIVO | Alineaciones confirmadas para duelo entre 'celestes' y 'ediles'

Ganar es una necesidad para olvidarse del infierno que viven en la interna de sus clubes. Esa es la consigna de Sporting Cristal y Deportivo Municipal, quienes miden fuerzas desde las 4:00 p.m. en el Segundo Aranda Torres. Este compromiso marcará el debut de Manuel Barreto en la banquillo bajopontino, tras la abrupta salida de Claudio Vivas, quien denunció un complot en su contra orquestado por el gerente general, Alfonso García Miró.

Para este duelo, Barreto contará con Patricio Álvarez y Christofer Gonzales, quienes volvieron sin novedad de los compromisos de la selección frente a Ecuador y Brasil . De otro lado, el nuevo técnico celeste tendrá la baja de Martín Távara por lesión.

Si bien la semana ha sido muy corta para Barreto, los pocos días de entrenamiento sirvieron para que el equipo pueda tener cierta idea del trabajo que exigirá el DT. Barreto busca la posesión del balón el mayor tiempo posible y presionar en campo rival a fin de recuperar la posesión de forma rápida y armar contragolpes letales.

Situación deplorable

La realidad del equipo de la ‘Comuna’ es dramática. Es que durante la semana, los futbolistas se rehusaron a entrenar a modo de protesta por los dos meses sin recibir su sueldo (no solo jugadores, sino cuerpo técnico, equipo médico y utileros, quienes no cobran hace tres meses). Debido a estas situación, la Comisión de Licencias les restó dos puntos en el acumulado.

En las últimas horas, la directiva cumplió con el pago de una parte de la deuda, pero espera que este problema se resuelva en la semana. El técnico Víctor Rivera colocará a su mejor oncena para este compromiso en Huacho. Yordy Vílchez sumó su tercera amarilla y quedó suspendido para este cotejo. Daniel Cabrera irá en su lugar.

Alineaciones confirmadas

Deportivo Municiapal: S. Rivadeneyra, E. Rabanal, D. Cabrera, A. Zela, A. Torres, C. Flores, A. Torres, R. Buitrago, P. Larrauri, J. Bogado y M. Succar.

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes, H. Calcaterra, J. Cazulo, C. Gonzales, C. Palacios, C. Ortíz y C. Olivares.