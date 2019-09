Sporting Cristal vs. Municipal | 'Canchita' Gonzáles se pierde el 1-0 bajo el arco 'edil' | VIDEO

MIRA | Sporting Cristal vs. Municipal | Christofer Gonzáles perdió una inmejorable situación para abrir el marcador a favor de Cristal en su visita al Estadio Segundo Aranda de Huacho, por la fecha 7 del Torneo Clausura. 'Canchita' la tuvo bajo el arco, pero no conectó bien el esférico.

Video | Gol Perú

Se jugaban 33 minutos de la primera parte cuando 'Canchita' la tuvo de cabeza, el volante de Sporting Cristal pisó bien el área, recibió el centro al segundo palo, pero no supo conectar el balón de manera adecuada mandándola por arriba del horizontal.

Sporting Cristal vs. Municipal | Así formaron

Deportivo Municipal: S. Rivadeneyra, E. Rabanal, D. Cabrera, A. Zela, A. Torres, C. Flores, A. Torres, R. Buitrago, P. Larrauri, J. Bogado y M. Succar.

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes, H. Calcaterra, J. Cazulo, C. Gonzales, C. Palacios, C. Ortíz y C. Olivares

