Sporting Cristal vs. Mannucci EN VIVO | Pato Álvarez y el blooper que pone el 1-1 en el Alberto Gallardo [VIDEO]

Un tiro libre que parecía inofensivo terminó en el empate entre Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci. El principal protagonista del gol que anotó el cuadro carlista fue el portero rimense Patricio Álvarez.

Cuando apenas se jugaban los 6 minutos del segundo tiempo, Ricardo Lagos ejecutó un tiro libre desde unos 30 metros de distancia el cual aparentemente no llevaba ningún tipo de peligro. Sin embargo, el mal calculo del arquero Pato Álvarez hizo que el balón termine en el fondo de las redes y se concrete el 1-1 en el Alberto Gallardo.

Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci: horarios del partido

México 10:00 a.m.

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Paraguay 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 5:00 p.m.

Más información en El Bocón.pe:

Vía Gol Perú EN VIVO | Sporting Cristal 0-0 Carlos A. Mannucci desde el Alberto Gallardo: sigue el partido AQUÍ

Liga 1 | Los equipos que podrían perder puntos por no cumplir con la bolsa de minutos | FOTO