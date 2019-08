Sporting Cristal vs. Cesar Vallejo: alineaciones confirmadas para el duelo de 'celestes' y 'poetas' en Trujillo

Sporting Cristal tendrá esta noche (8:00 p.m.) una gran prueba de cara a sus aspiraciones para lograr el Torneo Clausura, ya que se mide contra César Vallejo en el estadio Mansiche de Trujillo.

El cuadro de Claudio Vivas afronta el duelo luego de perder ante Unión Comercio en Moyobamba y confirmar que este no ha sido su mejor arranque en los últimos años. El elenco bajopontino sufrirá además las ausencias de Patricio Álvarez en el arco, y de Christofer Gonzales, en el mediocampo.

La buena noticia para el duelo de hoy es que tanto Jorge Cazulo como Johan Madrid están de vuelta. Carlos Lobatón, por su parte, podrá ser tomado en cuenta tras superar la molestia muscular que lo aquejaba. Además de la vuelta de Cazulo y Madrid, el comando técnico tendría a Martín Távara como reemplazante de ‘Canchita’, concentrado hoy con la selección peruana.

En la vereda de enfrente está César Vallejo, que no pierde hace 17 partidos en Trujillo. Su última derrota fue el 22 de setiembre del año pasado, en un duelo ante Juan Aurich (1-3).

VIVAS APLACA LA IRA

Con un contexto previo cargado de declaraciones furibundas de parte de Claudio Vivas, quien denunció irregularidades en el duelo ante Unión Comercio, Cristal trabajó su principales falencias durante toda la semana en La Florida: la pelota parada y la salida a ras de campo.

“Tenemos que ser más prolijos para marcar y no dejarles espacios a ellos (César Vallejo). No cabe duda de que tenemos que ganar, pero debemos hacerlo jugando bien”, decía el DT hace algunos días.

Alineaciones confirmadas

Cesar Valllejo: R. Fernández, F. Medina, R. Garcés, E. Villamarín, E. Rodas, F. Ysique, R. García, R. Quinteros, J. Ríos V. Cedrón, S. Silva. DT: J. Del Solar

Sporting Cristal: R. Solís, J. Madrid, O. Merlo, G. Chávez, J. Céspede, J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Ortiz, M. Távara, F. Pacheco, C. Palacios. DT: C. Vivas