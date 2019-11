Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO EN DIRECTO ONLINE vía GolPerú Liga 1

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la jornada 14 de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo desde las 11:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de Gol Perú.

El duelo entre Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Liga 1.

A cuatro jornadas para terminar el Torneo Clausura, los ‘Cerveceros’ se ubican entre los candidatos para quedarse con el certamen. Los rimenses, sin embargo, deben hacer lo suyo contra los trujillanos este domingo 3 de noviembre.

Sporting Cristal, con 25 puntos en la tabla, tiene la obligación de ganar para no separarse del pelotón de arriba. Los ‘Celestes’ también esperarán que Alianza Lima, con 27, tropiece ante Alianza Universidad y Universitario (26) no sume ante Municipal.

En la previa, el entrenador Manuel Barreto hizo un llamado a los hinchas del club para que alienten al primer equipo en la recta final del Clausura. El respaldo de los fanáticos será claves, indicó el DT.

“No esperemos que nos cobren penales dudosos o que recibamos ayudas, ni nada. Al hincha solo le pedimos que confíe en nuestro propio esfuerzo y en su apoyo. Vamos a tener dificultades, pero necesitamos que los hinchas nos apoyen”, señaló en conferencia de prensa.

Sporting Cristal, que empató contra San Martín (1-1) en la jornada anterior, ha encadenado nueve compromisos sin perder en la Liga 1: cinco triunfos y cuatro igualdades.

Por su lado, Carlos A. Mannucci todavía tiene opciones de pelear por una clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año. Los trujillanos, no obstante, tendrá una tarea difícil en Lima. “Es un juego clave para nosotros, tenemos la ilusión de ganar”, afirmó Josimar Vargas.

Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci: horarios del partido

México 10:00 a.m.

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Paraguay 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 5:00 p.m.

Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci: ¿cómo llegar al estadio?