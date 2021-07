Comenzó la Fase 2 de la Liga 1 y el conjunto que dirige Roberto Mosquera buscará el máximo título del fútbol peruano, asegurando la segunda parte del torneo nacional. Sporting Cristal se enfrenta a la Academia Cantolao en el Estadio Alejandro Villanueva por la primera fecha. En una jugada complicada para Renato Solís, Bryan Reyna anotó el gol del empate para el ‘Delfín’.

A los 41 minutos del primer tiempo, el número 11 de la Academia Cantolao remató con la derecha por bajo y junto al palo izquierdo del guardameta celeste, dándole la alegría a su club ante los dirigidos por Mosquera.

Antes del empate, se suscitó una jugada polémica dado que Martín Távara tocó el balón con la mano en su área pero el árbitro no cobró falta. Los reclamos de los futbolistas amarillos no faltaron pero el juez dejó jugar, no dio su brazo a torcer y los rimenses se salvaron de una importante acción.

El primer gol lo realizó Jhon Marchán con asistencia de Irven Ávila a los 29 minutos con un fuerte disparo con la izquierda y desde fuera del área.

Sporting Cristal vs. Cantolao: la previa

A mitad de semana, Sporting Cristal pudo sacar provecho a su condición de local y vencieron a Arsenal de Sarandí en el estadio Nacional por 2-1 en la ida de los octavos de final de la Sudamericana. Serían hasta seis cambios los que efectuaría Mosquera ante Cantolao pensando en la vuelta de la Copa Sudamericana que se jugará el próximo miércoles 21 de este mes.

Por su parte, Cantolao es un enigma. Los del puerto sumaron diez unidades en la fase 1 y no mostraron su mejor versión, quedando penúltimos en el grupo A, solo superando a Melgar. En las últimas horas, la Academia anunció a Patricio Arce, exjugador de Sport Boys (2011-2013), Melgar (2014-2018), Sporting Cristal (2019) y Carlos A. Mannucci (2020), buscará tener protagonismo en esta segunda parte del año.