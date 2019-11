Ganar es lo único que importa. Esa es la consigna de Sporting Cristal, que visita hoy (3:00 p.m.) a Binacional por la última fecha del Torneo Clausura 2019.

La ecuación es simple para los bajopontinos: vencer a su rival de turno y esperar que Alianza Lima empate o pierda en su duelo contra Unión Comercio.

La buena noticia es que, para este compromiso, el estratega, Manuel Barreto, podrá contar con dos elementos claves en su once titular: Omar Merlo y Christofer Gonzales, quienes ya superaron sus molestias.

En la última práctica en La Florida, el equipo hizo trabajos específicos para domar la altura de Juliaca y luego abordaron el avión hacia el Sur del país.

Ganar para respirar

Al Binacional (ganó el Apertura) le basta con un punto para asegurarse el segundo puesto de la tabla acumulada y consumar su boleto a la final por el título. No obstante, tendrán dos bajas esta tarde: Michel Sotillo vio su tercera amarilla y Ángel Pérez recibió la roja la fecha pasada. Ambos quedaron expulsados.

Alineaciones confirmadas:

Sporting Cristal: P. Álvarez; J. Madrid, O. Merlo, G. Chávez, J. Céspedes; J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Ortiz, F. Pacheco, C. Gonzales; C. Palacios

Binacional: A. Araujo; J. Reyes, J. Fajardo, E. Fernández, H. Kambou; Y. Tello, Á. Ojeda, J. Astorga, D. Millán, A. Polar; A. Rodríguez