Sporting Cristal vs. Ayacucho EN VIVO ONLINE por el Torneo de Verano

Sporting Cristal tendrá una oportunidad perfecta para seguir acumulando goleadas en el Torneo de Verano cuando reciba a Ayacucho FC por la fecha 12. La 'gordita' comenzará a rodar sobre el verde del Estadio Alberto Gallardo desde las 11.15 am. Choque será transmitido por Gol Perú en vivo.

Herrera sale por más goles

Como ya ocurrió en las últimas tres jornadas, la juventus se hará presente en el ataque de Sporting Cristal con Flavio Gómez de extremo por izquierda y Fernando Pacheco deberá esperar su oportunidad. El resto del ataque lo completan Gabriel Costa por derecha y Emanuel Herrera, que buscará aumentar su promedio goleador en el campeonato.

Sporting Cristal vs. Ayacucho EN VIVO ONLINE será transmitido desde las 11:15 am por Gol Perú en vivo

Ayacucho FC no podrá contar para este cotejo con el defensor uruguayo Hugo Souza, porque acumuló 3 tarjetas amarillas. Los Zorros tiene la obligación de, al menos, sacar un empate. No ganan desde hace tres fechas y están en el antepenúltimo lugar de la tabla acumulada. La tarea parece más que complicada, teniendo en cuenta que no han ganado de visita en todo el Torneo de Verano: acumulan 4 derrotas y 1 empate.