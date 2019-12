Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Zevallos: “Me tocó vivir algo similar con la muerte de Clavijo y fue muy doloroso”

Gustavo Zevallos se hizo presente en el velorio de Juan Pablo Vergara a horas de la semifinal entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. el gerente deportivo del cuadro ‘blanquiazul’ comparó lo vivido por los jugadores de Binacional con lo sucedido con Yair Clavijo en Urcos, juvenil ‘rimense’ que falleció tras un paro cardio respiratorio.

‘Es difícil superar este dolor porque es la pérdida de un ser humano y más aún por la manera cómo se dio. No es nada sencillo, sobre todo para la familia y sus compañeros más cercanos. Me tocó vivir algo similar en Cristal con la muerte de Clavijo y fue muy doloroso, por ello reitero que el club Alianza Lima se pone a disposición de Binacional para lo que necesiten’, aseguró Zevallos para radio Ovación poco antes del Sporting Cristal vs. Alianza Lima.

Zevallos fue en representación de Alianza Lima, como se sabe el plantel de Pablo Bengoechea se encuentra concentrado desde hace un par de días para rendir su mejor nivel en la semi contra Sporting Cristal.

‘Sin duda es un momento muy duro para la familia y lo menos que podíamos hacer es estar acá, acompañando a la familia en su dolor. No es fácil afrontar este tipo de situaciones, sobre todo por la manera cómo se dio. Juan Pablo era muy querido, por todos lados hablan muy bien de él y eso hace que el golpe sea mayor’, agregó el gerente deportivo de Alianza Lima durante la entrevista.

