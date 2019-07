Sporting Cristal | Técnico Claudio Vivas explicó la suplencia de Nilson Loyola

Durante el receso del torneo local debido a la Copa América 2019, Sporting Cristal se reforzó con el lateral izquierdo Nilson Loyola, quien tuvo un corto paso por Goias de Brasil, donde no pudo ser titular en todos los meses donde estuvo, debido a las pocas oportunidades brindadas.





Ya en Sporting Cristal, Nilson Loyola tampoco logra consolidares en el once inicial. El técnico Claudio Vivas explicó las razones: "Muchos me preguntaron por qué Nilson no juega y es porque aún no está apto para los 90 minutos. Tiene una molestia en los gemelos. Es importante tener jugadores que completen dicha cantidad. Tenemos que valuar bien eso”, indicó en conferencia de prensa.

Nilson Loyola retornó al fútbol peruano para buscar más minutos y poder volver a la selección peruana, donde fue tomado en cuenta en muchas ocasiones por Ricardo Gareca. Incluso fue parte de los 23 futbolistas que fueron convocados para el Mundial Rusia 2018.





Con camiseta de la selección peruana, Nilson Loyola disputó dos encuentros en las Eliminatorias, uno como titular y el otro ingresando. Reemplazó a Miguel Trauco en el triunfo 1-4 de la blanquirroja sobre Paraguay y la caída ante Brasil 0-2 en el Estadio Nacional.

