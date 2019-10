Sporting Cristal sufre por Christofer Gonzales y sería la primera baja para recibir a Mannucci en Lima | FOTO

Sporting Cristal de malas. Los puntos perdidos contra San Martín, que lo colocaban en la cima de la tabla del Clausura, no son lo único que preocupa en Sporting Cristal.El futbolista Christofer Gonzales salió lesionado y podría perderse el próximo partido ante Mannucci.

Corría el minuto 56 del partido, cuando ‘Canchita’ miró a la banca de suplentes y le pidió a la Manuel Barreto su cambio por una molestia. Los gestos de dolor evidentes indicaban que podría ser un desgarro en la parte posterior de su muslo derecho.

Christofer Gonzales en observación

Gonzales fue evaluado por los doctores de tienda bajopontina y se ha sometido a una resonancia magnética para determinar la gravedad de su lesión y cuánto tiempo sería baja.

De confirmarse un desgarro, ‘Canchita’ se perdería el partido de este fin de semana contra los ‘carlistas’ en el Alberto Gallardo y posiblemente, sea duda la jornada próxima ante Melgar.

Pero no queda ahí. Su lesión no solo afectaría a Cristal, pues también podría quedar fuera de la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Colombia y Chile. Se prevé que este viernes, Ricardo Gareca dé a conocer su lista, por lo que no es seguro que Gonzales sea llamado.