Sporting Cristal se pronunció ante posibles salidas de Herrera y Costa

Emanuel Herrera y, sobre todo, Gabriel Costa, son los nombres que suenan para dejar Sporting Cristal en este 2019. Lo más fuerte es lo de 'Gabi', segundo goleador del club en el 2018 por detrás del 'Tanque' con 26 goles y máximo asistidor del equipo. Su destino podría ser Colo Colo de Mario Salas.

Por ello, el presidente de Sporting Cristal habló sobre el tema: “Gabriel Costa tiene 5 años de contrato y Emanuel Herrera tiene 2. No tienen cláusula, pero les hemos puesto un precio. Y el que está dispuesto a pagarlo, bienvenido sea. Lo real es que nosotros tenemos unos sueldos y tenemos contratos largos para que no se vayan libres. Pero no podemos luchar contra propuestas millonarias”, indicó Carlos Benavides en una entrevista para Gol Perú.

Según informan medios chilenos, Gabriel Costa estaría muy cerca de ser el próximo refuerzo de Colo Colo, pues a la dirigencia 'alba' se le hace complicado poder cerrar el fichaje de Edson Puch. Somos Radio Chile informó que en las próximas horas podrían hacerlo oficial. Veremos.

