Sporting Cristal se pronuncia sobre eventual llegada de Pedro Gallese

Luego que en las últimas horas el nombre de Pedro Gallese sonara en Sporting Cristal, el presidente de dicho club, Carlos Benavides se refirió con respecto a la posible llegada del portero de la selección peruana a la actual plantilla que dirige el colombiano Alexis Mendoza.

Al respecto, el dirigente bajopontino elogió al arquero nacional, aunque remarcó algunos requisitos que debe cumplir el futuro arquero celeste.

"El portero que llegue tiene que ser valiente con los pies y arriesgado, Patricio Álvarez llegó por un perfil de arquero que se trabajó en el club. (...) Pedro Gallese no estuvo en nuestra mesa de opciones porque siento que es mucho más directo a la hora de jugar, no siempre ha sido de intentar jugar desde atrás. Lo que he visto de él en general con la selección y en su club en México es que juega más largo y seguro. Como arquero es espectacular pero también necesitamos que arriesgue un poco más con los pies", comentó Benavides a Fútbol Como Cancha de RPP.

¿Y si no llega Pedro Gallese?

En el caso de que Veracruz de México, no llegue a un acuerdo por Pedro Gallese, la directiva celeste tentaría el préstamos de Alejandro Duarte, quien actualmente ataja en Lobos BUAP, también de la Liga MX. La idea es fichar a un portero peruano para que no ocupe la plaza de extranjero.

