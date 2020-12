Sporting Cristal y Universitario de Deportes nos regalaron una final llena de momentos para recordar, entre ellos, la pelea de Ángel Comizzo con el comando técnico de Roberto Mosquera. Luego de unas semanas del incidente, el entrenador celeste se refirió sobre el tema en conversación con el Extremo Celeste.

“Yo soy el entrenador de Sporting Cristal, yo juego para Sporting Cristal. Yo no hago cosas fuera del campo para que mis jugadores o se sientan avergonzados o pierdan el nivel de concentración que necesitan en un partido. Soy una persona que representa a un equipo que lo fundó don Ricardo Bentín y doña Cata Bentín”, inició Mosquera.

“Yo no puedo vulgarizar una actuación. Yo no puedo mentarle la madre a alguien. Yo no puedo pegarle a alguien. Yo no puedo insultar al cuarto hombre. No puedo decirle al VAR que me han robado. No puedo decirle a un árbitro en conferencia de prensa que no sirve para nada y que es un ladrón porque tiene familia, tiene hijos, tiene padres”.

“Yo los represento a ustedes (hinchas de Sporting Cristal). Lo peor que podría hacer es hacerles pasar una vergüenza. Siempre me van a ver en el lugar que me responde porque estoy en una edad que tengo que tener autocontrol y no distraer a mis jugadores”, agregó.

“Ese momento (la pelea de Comizzo en la final) a mi me encantó. Porque yo estuve: “un minuto, dos minutos, dale, sigue, están listos, Revoredo, dale, termina con el tema”.

“Yo creo que las conductas y el nivel de sumisión que mostraron algunos comandos arbitrales tienen que terminar, porque al que más gritan le cobran. Yo jamás. Me avergonzaría que me vean en una situación en la que no debo estar. Soy entrenador de Sporting Cristal, no de cualquier equipo. Me tienen que ver como un señor. Después del partido puedo hacer rabia, tirarme contra la pared, pero cuando estoy frente a ustedes no verán una distancia entre como hablo y como actúo”, finalizó el entrenador de Sporting Cristal.