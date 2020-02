De vuelta a casa. Roberto Mosquera fue presentado esta tarde como nuevo entrenador de Sporting Cristal. El flamante estratega celeste se mostró muy emocionado y convencido del proyecto que lo llevó a aceptar su regreso al Rímac.

“Hay un plan para hacer el mejor Sporting Cristal de su historia. No es fácil pero casualmente estoy acá por eso. Si fuera fácil no vengo”, fue una de las primeras frases que dejó el popular “Mou”, acerca del proyecto que le plantearon los nuevos dueños del club bajopontino.

Al respecto sobre sus últimas experiencias sostuvo que desde que salió de tienda el celeste no la ha ido tan mal. “Yo me he hecho amigo de la adversidad. Algunos han celebrado cuando no me ha ido tan bien, pero han celebrado poco. El único objetivo que no se cumplió fue con Alianza Lima"

Roberto Mosquera firmó contrato por todo el 2020 con Sporting Cristal, teniendo como objetivo principal lograr el título nacional y regalarle así la estrella número 20 a la hinchada celeste.

