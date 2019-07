Sporting Cristal | Rimenses sufren clausura del Alberto Gallardo a días del inicio del Torneo Clausura | FOTO

No es un buen inicio. Este fin de semana se inicia el Torneo Clausura y los equipos de la Liga 1 ya están más que preparados para iniciar el nuevo campeonato. Sin embargo, el actual campeón del fútbol peruano, Sporting Cristal, ha sufrido la clausura de su estadio Alberto Gallardo en San Martín de Porres.

Y es que el recinto deportivo de los rimenses no cumple con las normas de seguridad para que los hinchas puedan asistir a cada partido del combinado celeste. La clausura es temporal y se dio este jueves, los encargados del tema dentro del club bajopontino deberán solucionar el tema antes del sábado.

Pues ese día, el equipo de Claudio Vivas debutará frente a Sport Huancayo y no podría utilizar su estadio si en caso no se solucionan los problemas con Defensa Civil. Cabe mencionar que la falta que está cometiendo el cuadro celeste es que las tribunas no cuentan con barandas y esto puede afectar a los hinchas que asisten al lugar.