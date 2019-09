Sporting Cristal revela la razón principal de la destitución de Claudio Vivas como DT celeste

Claudio Vivas, durante la semana, dejó de ser entrenador de Sporting Cristal y su lugar ha sido ocupado por el técnico de las Reservas, Manuel Barreto, quien debutará este fin de semana en la Liga 1.

Alfonso García Miró, gerente de Sporting Cristal, reveló la razón principal por la que Claudio Vivas fue destituido: "El equipo no estaba demostrando los atributos que queríamos y eso nos hizo tomar la decisión. Vimos que Vivas no iba a revertir esta situación. No le encontraban la mano al plantel individual y colectivamente", indicó García Miró en Las Voces del Fútbol - Perú.

De otro lado, indicó cuáles fueron los motivos para decidir contar con Manuel Barreto como técnico del primer equipo: "Nos pareció que el equipo no estaba rindiendo como debería. Por eso, cambiamos de técnico y el indicado para reemplazar a Vivas fue Manuel Barreto. Confiamos en su capacidad y si pensamos en él (Barreto) fue porque pensamos que nos puede ir bien", añadió.

Finalmente, respondió a las declaraciones de Claudio Vivas, quien había expresado su mala relación con Manuel Barreto tras una discusión: "Pasaron 4 técnicos y Barreto no se llevó mal con ninguno. No es lo ideal ni lo normal que tengan mala relación como dijo Vivas. Nuestra intención no es generar amigos, todo tiene políticas de trabajo en el club", sentenció el dirigente celeste.