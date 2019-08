Sporting Cristal remontó a Sport Boys con un hombre menos | CRÓNICA de EL BOCÓN

El ‘Chorri’ Palacios dijo presente. Acá estoy yo todavía. No me he ido. Quiero seguir haciendo feliz a los hinchas de mi Sporting Cristal. El ‘Chorri’ vive en la juventud de su hijo Brandon Palacios y en el olfato goleador de su homónimo de ‘chapa’, Cristian Palacios. Los celestes esperaron con paciencia la forma de doblegar a un Sport Boys que amarraba el corazón con el empate dos a dos. El desequilibrio de Chistofer Gonzales, más los minutos finales de Brandon y Cristian, los Palacios de Cristal, le dieron una victoria por 4-2 y los tres puntos que lo acercan a los primeros lugares del torneo Clausura.

Escribe: Jason Curi Chang

Volvió la fuerza

Sport Boys resiste, no se rinde, no claudica, espanta a sus miedos a punta de coraje. No le sobra nada, pero tampoco se le puede discutir que, cuando sale a la cancha, el ímpetu es su bandera de batalla. Ayer en el Alberto Gallardo perdía rápido, luego volteó el marcador, aguantaba después el empate, pero, a falta de poco, no pudo evitar la derrota ante un Sporting Cristal que impuso su jerarquía, su velocidad y resto físico para demostrar sus ganas de arrollar a quien se le ponga en frente en este Clausura, ahora que ya no tiene Copa Sudamericana que disputar.

Tras perder en la tanda de penales el lunes pasado, Sport Boys pisó el Gallardo anteponiendo su orgullo y con la moral en alto. Se encontraron, no obstante, con un Sporting Cristal mejor armado línea por línea. Los celestes pegaron primero en el partido. Apenas a los 3’, Martín Távara se paró frente al balón cerca del área chalaca. Los celestes aglomeraron a tantos jugadores que la jugada indicaba un centro a las cabezas de los centrales Omar Merlo o Gianfranco Chávez. Sin embargo, el juvenil vio que el portero Jonathan Medina estaba listo para salir a cortar el centro y se la jugó pateando directo al arco. El resultado fue el golazo de la fecha 3 en el Torneo Clausura. Un tiro al ángulo para enmarcarlo en una foto.

Sport Boys, sorprendido, no renunció a sus argumentos iniciales. Buscó en los amagues de Reimond Manco, en las corridas de Junior Ross y en la asociación de Jesús Chávez una forma de dañar a Sporting Cristal. Lo lograría recién a los 27’ y a través de la pelota parada. Manco le pegó con efecto hacia adentro para que ‘Chucho’ entre a la carrera y le pegue con la canilla o el muslo o lo que sea, y anote el 1-1 momentáneo.

El gol remeció a los celestes, quienes se desconcentraron tanto que a los 33’ volvieron a recibir otro remezón en su área.

Manco volvió a demostrar su importancia en el esquema de Sport Boys y recibió el balón sin marcas en su cancha. Trasladó con rapidez y sirvió para que Ross enfile hacia el arco. Cristal cortó mal las conexiones rosadas y no pudo evitar que Claudio Torrejón llegue libre a su arco. El volante la tocó con sutileza y venció al portero Patricio Álvarez para el 2-1.

Vestuario y café, seguro fue el recibimiento de Claudio Vivas, quien veía cómo su hermano Marcelo, técnico de Boys, le arruinaba la tarde. El Cristal que volvió en la complementaria entendió cómo vulnerar a su rival. Confió en que caerían en las redes de su intensidad y abrirían espacios a falta de físico. Y así fue. Cristal mató a punta de contragolpes.

En el minuto 53’, Christofer Gonzales ganó las espaldas de la defensa chalaca y venció a Medina con un tiro sutil para el 2-2. Boys tuvo algunos minutos interesantes, con un disparo al palo y con otro cabezazo. A los 88’, otro contragolpe celeste rompió la paridad. Cristian Palacios no pudo ser detenido y firmó al fin el 3-2.

Ya el cuarto tanto anotado por Brandon Palacios -tras pase Tití Ortiz- encontró a Boys vendido en la derrota. Cristal está de vuelta. Su mirada es fija en el Clausura.