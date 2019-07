Sporting Cristal | Relator de DirecTV Sports: "El único 'Chorri' es el chorrillano Palacios" | VIDEO

Durante el duelo entre Sporting Cristal y Zulia por la Copa Sudamericana 2019, el nombre de Cristian Palacios fue mencionado por una razón en especial: su apodo, el 'Chorri'. El relator se rehusó a llamarlo de esa manera y explicó su razón.

"Preparaba el partido y me di cuenta que a Cristian Palacios le dicen el 'Chorri' Palacios. Yo con respeto a la historia del fútbol sudamericano no me atrevo a decirle así en la memoria a Roberto 'Chorrillano' Palacios, le voy a decir 'Chorru'. El 'Chorri' Palacios es Roberto 'el chorrillano', el que verdaderamente es un emblema para Sporting Cristal, para la selección peruana y para el fútbol sudamericano", indicó en la previa al inicio del encuentro.

Video: DirecTV Sports

Según informan los medios en Uruguay, Cristian Palacios recibió el apodo de 'Chorri' por las coincidencias que tenía con Roberto 'Chorrillano' Palacios, un ídolo para Sporting Cristal y uno de los más grandes volantes de la selección peruana en los últimos tiempos.

De otro lado, el próximo martes Sporting Cristal recibirá en Matute a Zulia por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto rimense deberá remontar el 1-0 en contra que obtuvieron en la ida.

