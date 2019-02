Sporting Cristal: ¿Qué opina Jorge Cazulo de los refuerzos del club?

Es el emblema del plantel en las últimas temporadas. El mediocampista de Jorge Cazulo, mediocampista de Sporting Cristal, habló acerca de la llegada de Christofer Gonzales, Cristian Palacios y Patricio Arce a la institución bajopontina esta temporada.

"Las expectativas son las mejores, venimos entrenando fuerte. Los jugadores nuevos se acoplado muy bien. Estoy gratamente sorprendido con el profesionalismo y la ambición de Christofer Gonzáles, Cristian Palacios y Patricio Arce. Le darán mucho al equipo”, comentó el popular 'Piqui'.

Inicio de la Liga 1

Jorge Cazulo afirmó que el equipo llegará en condiciones perfectas al primer juego de la temporada frente a Sport Huancayo en la ciudad ‘Incontrastable’.

“Siento que para todos los equipos este torneo será parejo y competitivo. En algún momento, toca jugar en Huancayo o disputar un clásico. A veces lo ideal es que te agarre en buen rodaje, pero este plantel tiene la capacidad de hacer un buen partido en la altura y luego ante Alianza Lima (fecha 2 del certamen local)”, señaló el volante de Sporting Cristal.

En otro momento, Jorge Cazulo analizó el rendimiento de los juegos de preparación durante la pretemporada. “Son partidos amistosos, de preparación y sirven más para corregir errores, para ver en qué camino estamos y no tanto para sacar conclusiones. Para nosotros no fue agradable perder la presentación de Emelec, pero teníamos dos semanas de trabajo, muchas bajas y chicos que recién se estaban incorporando. Por eso sabíamos que el nivel no iba a ser óptimo.”, concluyó Cazulo.

