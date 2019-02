Sporting Cristal se pronunció sobre el sucesor de Alexis Mendoza [VIDEO]

La salida del entrenador Alexis Mendoza de Sporting Cristal fue una sorpresa para todos. El conjunto celeste confirmó la salida del técnico colombiano con un comunicado y explicó que los motivos de la renuncia fueron por problemas en la documentación e inscripción de su comando técnico. Ante la partida del técnico 'cafetero', el presidente Carlos Benavides compareció ante los medios.

Se tomará su tiempo

Según el presidente, Carlos Benavides, Sporting Cristal no tomará ninguna medida desesperada luego de la salida de Alexis Mendoza. "No pondré una fecha de anuncio del nuevo DT. Si hay algo que he aprendido es no poner plazos. Hay que tener la tranquilidad para traer un comando técnico que esté a la altura del reto", señaló el directivo en conferencia de prensa.

Carlos Benavides admitió que la culpa de la salida de Alexis Mendoza es totalmente suya y que está analizando el perfil del nuevo entrenador. "Vamos a comenzar a hablar con gente que tenga opción para venir. Tenemos avanzado el tema del nuevo jugador y va a ser difícil parar. Vamos a hacer lo mejor para revertir las críticas. Hay que conseguir al técnico en principio pero si uno me dice que le faltan cinco jugadores no va a poder llegar. hay que ser sinceros, por traer un técnico no voy a hipotecar la salud del club. No por quedar bien hacia afuera vamos a hacer locuras", señaló el presidente celeste.

Carlos Benavides, dio algunos detalles de lo sucedido con Alexis Mendoza y la razón por la que decidió dar un paso al costado. "Nos dimos cuenta que parte de su comando técnico no podía llegar a realizar todos los trámites para trabajar en el país. Le pedimos completar su comando técnico pero él es muy noble y dijo que quería trabajar con su gente y decidimos terminar por mutuo acuerdo el contrato. Las nuevas reglamentaciones de la FPF exigen documentos que no se han podido cumplir y el DT dijo que no quería perjudicar el trabajo del club", señaló.

Finalmente Carlos Benavides bromeó con el presente que vive Sporting Cristal. "Este año todo está saliendo mal, me voy a bañar en ruda creo, pero qué se le va a hacer. esperemos que las cosas mejoren", sentenció.

MIRA EL VIDEO DE LA CONFERENCIA DE CARLOS BENAVIDES

LEE ADEMÁS: Así fue el primer entrenamiento de Paolo Guerrero con Internacionalhttps://t.co/zJoa4ZTLtL pic.twitter.com/AxqzHdSNwb