Cristal presentó recurso legal para que Herrera juegue ante Alianza Lima

El Sporting Cristal vs. Alianza Lima está cada vez más cerca pero hay varios puntos que se tienen que resolver de una vez para iniciar a afinar todos los detalles, uno de ellos es el caso de Emanuel Herrera, quien sufrió una expulsión en su último partido ante Sport Huancayo en la ciudad incontrastable y no podrá estar ante los 'grones' este domingo en el estadio Nacional.

Sin embargo, en tienda rimense están haciendo hasta lo imposible para tener al goleador del campeonato 2018 esté presente en el partido del fin de semana. Por ello han presentado un recurso legal para que la Comisión de Justicia evalúe la tarjeta roja que le sacaron al delantero argentino en la fecha pasada.

"Nuestro trabajo es tratar de subsanar el error con el recurso que hemos presentado. Utilizamos un artículo que dice que mientras la CJ evalúa el tema y toma una decisión, el jugador no esté suspendido y pueda jugar", declaró el presidente celeste, Carlos Benavides en RPP Noticias.

Asimismo, el popular 'Chino' Benavides criticó al defensa uruguayo de Huancayo que causó la 'mordedura' a Herrera en la jugada que tuvieron.

"Lo que dijo Maldonado me pareció bastante atrevido. Me parece que él se debió ir expulsado antes por meterle un puñete a Omar (Merlo) y después morder a otro compañero. En nuestro club estaría sentado al lado del utilero. Para mí pegarle puñetes al compañero y morderlos no me parece que sea algo para vanagloriarse", finalizó el titular de los cerveceros.

