Portero de Emelec: "No sabíamos que iba a ingresar el hincha"

Emelec ya no será el rival de Sporting Cristal en la 'Tarde Celeste', pues el club del Rímac consideró como una falta de respeto que los ecuatorianos hayan hecho ingresar a un hincha cuando el partido iba 3 a 0 a favor de los locales.

Al respecto, el portero de Emelec, Esteban Dreer, indicó que ellos no tenían conocimiento de que eso ocurriría: "Nosotros no sabíamos que iba a entrar el hincha. No sabíamos si los dirigentes (de Emelec) le comunicaron (por el ingreso del hincha) a Sporting Cristal. No lo hemos hablado con los compañeros", afirmó el portero para Radio Exitosa.

"No compete opinar sobre la razón (respecto a la suspensión del partido). No sé cual fue la posición real. Lógicamente para nosotros es una lástima, porque nos servía jugar. Hemos ido varias veces allá para la presentación y ha sido lindo, pero lamentablemente se comunicó esto y ellos (la dirigencia de Sporting Cristal) sabrán las razones", agregó Dreer.

Finalmente dio un comentario respecto al duelo que protagonizaron el pasado miércoles: "Sporting Cristal fue un duro rival. La diferencia es la intensidad que tenemos a la de ellos. Cada cabeza tiene una reacción diferente y se respeta", sentenció.

