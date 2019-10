Sporting Cristal - Pirata FC EN VIVO: el once rimense en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama | FOTO

Cada 19 de octubre se celebra el día internacional contra el cáncer de mama, una enfermedad que el 2018 cobró la vida de más de 1800 mujeres en nuestro país. Una realidad que no es ajena a nadie en nuestro país. Así lo hizo saber el club Sporting Cristal, que se puso la camiseta de la prevención del cáncer de mama.

A través de sus redes sociales, el club celeste hizo sentir su apoyo y solidaridad con esta campaña. Sus principales publicaciones llevaron el color rosado, el cual es el usado para concientizar sobre esta enfermedad y cómo prevenirla.

Además, también acompañaron cada publicación con el #LuchaContraElCancerDeMama, el cual es usado mundialmente como símbolo de lucha.

Sporting Cristal vs. Pirata FC: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, O. Merlo, G. Chávez, J. Céspedes, J. Cazulo, J. Pretell, C. Lobatón, F. Pacheco, C. Gonzales y C. Olivares.

Pirata FC: V. Ulloa, R. Andía, G. Echeandía, J. Valoyes, N. Raguso M. Palomino J. García J. Aguirre, M. Ramírez, A. Cueto y L. Tejada.