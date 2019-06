​Sporting Cristal: Paulo Gallardo anotó gol con la mano y luego lo reconoció | VIDEO

Paulo Gallardo puso el 2-1 de Sporting Cristal ante Binacional cuando iniciaba el segundo periodo, fue el primer gol del jugador en la primera división, pero lo curioso es que lo hizo con la mano. El mismo futbolista rimense lo aceptó y confirmó tras el pitazo final.

Gallardo marcó gol con la mano

'Agradecido con Dios, siento que la fe que tengo hace que me salgan las cosas en el campo, le dedico el triunfo a él. Me dijeron que entre a presionar arriba y haga muchas diagonales. Pucha, yo creo que me chocó en la rodilla y luego en la mano, igual salió el gol', comentó el futbolista de Sporting Cristal a Gol Perú.

Cristal se despidió del Torneo Apertura ganándole al campeón Binacional por 3-1, el equipo de Claudio Vivas jugó sin chances este partido, pero ganó mucho más, pues dos de sus jugadores del Torneo de Reserva le dieron el triunfo. Martín Távara (5’) y Paulo Gallardo (47’) se hicieron presentes en el marcador para confirmar que son jugadores a tener en cuenta.

Sporting Cristal encontró el primero muy temprano, tras un buen circuito entre Johan Madrid y Flavio Gómez. Este último descargó un pase al corazón del área para la oportuna llegada de Martín Távara. Gallardo, que recién había ingresado puso el 2-1 al ganarle el ‘vivo’ al lateral Ángel Pérez y Cristian Palacios cerró el 3-1.

