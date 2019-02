​Sporting Cristal: Pacheco ve difícil jugar ante Alianza Lima sin Herrera

Fernando Pacheco fue una de las piezas titulares que mandó Claudio Vivas en el debut de la Liga 1 para Sporting Cristal, el joven delantero llevó peligro por las bandas y trató de juntarse con Emanuel Herrera en las pocos que tuvieron. Ahora ante Alianza Lima el goleador no estará presente por la tarjeta roja que le mostraron, siendo el gran ausente en los bajopontinos para la segunda fecha.

Lo va a extrañar

'De hecho que cuesta demasiado tener que afrontar un partido importante sin Emanuel, nos va acostar mucho, pero vas a trabajar de la mejor manera para que el equipo siga sumando', aseguró a 'Menú Deportivo' el delantero que estuvo presente en el Sudamericano Sub 20 de Chile.

Emanuel Herrera, delantero de Sporting Cristal, confía en que las autoridades resuelvan este problema en beneficio de cuidar la imagen del torneo.

'Tenemos fe en que todo esto será positivo. Esta clase de problemas no le hace bien a la Liga 1, ya que en redes sociales están hablando de lo que me pasó y que me hayan echado sin haber hecho nada. No se entiende este tema. Lo vi afuera, pero estaba con pocas ganas de hablar. No podía creer que me hayan echado. Le busco explicaciones, pero no lo puedo creer. Al equipo lo veo muy bien. Arrancamos de muy buena manera el Torneo Apertura, con un triunfo en una cancha muy complicada', declaró el ‘Tanque’.