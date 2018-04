Sporting Cristal: El once de Salas para tumbar a Alianza Lima

Paso a paso. Pese a que muchos lo dan como el virtual ganador del Grupo A a Sporting Cristal, por sus 6 puntos de diferencia que tiene ante sus más cercanos perseguidores a falta de 5 fechas, el estratega Mario Salas pone paño fríos al asunto y afirma que aunque sueña con levantar el título del Torneo de Verano, es consciente de que primero tiene que derrotar a Alianza Lima y luego ver lo que suceda.

No se siente favorito

'Ojalá para nosotros el campeonato se defina lo antes posible, pero no es muy aconsejable pensar en lo que podría pasar después de jugar ante Alianza. Para nosotros lo más importante es ir al Nacional y ganar primero, y hacer el fútbol que nos corresponde; ese es nuestro primer objetivo, luego ya viene lo demás', indicó el DT de Sporting Cristal.

Además, el DT chileno aseguró no sentirse con ventaja sobre el cuadro grone, pese a que ellos tengan una sensible bajo como lo es Rinaldo Cruzado y lleguen de un exigente partido en la Libertadores. 'Yo no creo que lleguemos con ventaja y, sobre todo, contra ellos, donde disponen todos los recursos para poder recuperarse rápidamente, además de tener un plantel tan competitivo y tan amplio', aseveró el estratega de Sporting Cristal.

El once de Sporting Cristal ante Alianza Lima: Álvarez; Chávez, Revoredo, Merlo, Céspedes; Cazulo, Ballón; Costa, Mejía, Pacheco; Herrera.